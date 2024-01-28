İstanbul Sarıyer'de kilisede silahlı saldırı... Bir kişi hayatını kaybetti

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Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olayla ilgili şu açıklamada bulundu:

Bugün Saat 11.40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında,

ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir.

BAKAN YERLİKAYA: BU ALÇAK SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ

Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

ADALET BAKANI TUNÇ: BİR BAŞSAVCI VEKİLİ VE İKİ CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLMİŞTİR

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Tunç, 'İstanbul Sarıyer’de Santa Maria kilisesinde ayin sırasında maskeli iki kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup, olayın aydınlatılması için bir Başsavcı Vekili ve iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.' dedi.

"EMELLERİNE ULAŞAMAYACAKLAR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gerçekleşen saldırıyla ilgili, "İstanbul Sarıyer’de Santa Maria Kilisesinde ayin sırasında bir vatandaşımıza yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Güvenlik güçlerimiz konuyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütmektedir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğine kast edenler, asla emellerine ulaşamayacaktır." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: İstanbul Sarıyer’de Santa Maria Kilisesinde ayin sırasında bir şahsa yapılan silahlı saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybeden şahsın ailesine başsağlığı diliyoruz.

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Güvenlik güçlerimiz olayın aydınlatılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için geniş çaplı bir soruşturma yürütmektedir.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç: Santa Maria Kilisesine yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybeden kişinin ailesine başsağlığı diliyorum.

Ülkemizde bu tür provokasyonlara asla müsaade edilmeyecektir. Olay her yönüyle soruşturulmakta olup, gerekli çalışmalar ilgili tüm kurumlar tarafından yürütülmektedir. Failler en yakın sürede yakalanıp adalet önünde hesap verecektir.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum: Sarıyer Büyükdere Mahallemizde bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesindeki ayin esnasında gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Rahip Anton Bulai’i arayarak başsağlığı dileklerimi ilettim.

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Yüzlerce yıllık kardeşlik hukukumuzu ve bir arada yaşama irademizi hedef alan bu alçak saldırılar asla hedefine ulaşamayacak.

OTOMATİK SİLAHLARLA GELMİŞLER

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, saldırıyı gerçekleştirenlerin kiliseye otomatik silahlarla geldiğini söyledi.

CNN TÜRK özel haberler şefi Fulya Öztürk, İstanbul Valisi Davut Gül’ün olayla ilgili çok geniş çaplı soruşturma başlatıldığını ve bölgede çok geniş çaplı güvenlik önlemi alındığını söylediğini aktardı. Öztürk, ‘Kilisenin çevresi ablukaya alınmış durumda.’ dedi.