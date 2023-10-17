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İstanbul sanata doydu

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#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Beyoğlu Kültür Yolu Festivali#Sanat
İstanbul sanata doydu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2023 07:00

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile İstanbul, kültür ve sanata doydu.

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16 gün süren festival boyunca Atatürk Kültür Merkezi - Galataport rotasında binin üzerinde etkinlik gerçekleştirildi. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, 50’den fazla mekanda birbirinden eğlenceli kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yaptı.

İstanbul sanata doydu

240 yıllık tarihe sahip Rus Mariinsky Orkestrası, Şef Valery Gergiev yönetiminde sahne aldı. Kuzey Afrika’nın özgün sesi Tunuslu Emel Mathlouthi, “Afrika’nın Divası” Beninli Anqelique Kidjo’nun da aralarında bulunduğu yerli ve yabancı ünlü isimlerin konserleri, İstanbullular tarafından ilgiyle takip edildi. İstanbul, Mersin ve Samsun Devlet Opera ve Balesi orkestraları, önemli eserleri seslendirdi.

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AKM’YE AKIN ETTİLER

İstanbullular hafta sonu, AKM’ye ve Galataport’a akın etti. AKM’de Refik Anadol’un “Rönesans Rüyaları” etkinliği sanatseverlerle doldu taştı.

İstanbul sanata doydu

Festival, yabancı turistlerin de beğenisini kazandı. 14 Ekim’de başlayan Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali, 22 Ekim’e kadar sürecek. 28 Ekim - 5 Kasım İzmir Efes Kültür Yolu Festivali, 4 - 12 Kasım arasında da Antalya Kültür Yolu Festivali düzenlenecek.

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#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Beyoğlu Kültür Yolu Festivali#Sanat

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