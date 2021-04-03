İstanbul sahillerinde sular çekildi! Depremin habercisi mi? Uzman isim yanıtladı

İstanbul'da son günlerde denizlerdeki çekilme tedirgin etti. Sahillerde bulunanlar çekilmenin deprem habercisi olduğunu söylerken bazıları ise hava şartlarının denizleri etkilediğini ifade etti. Bakırköy, Florya, Silivri, Caddebostan sahillerinde yaşanan ve geçtiğimiz hafta 5-6 metreyi bulan çekilmeyle ilgili konuşan Meteoroloji uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, "Özellikle Silivri, Bakırköy, Florya, Büyükçekmece ve Caddebostan sahillerinde çekilmeler görüyoruz. Bahar aylarında çok normal. Tahminen Mayıs ayı sonlarına kadar görmeye de devam edeceğiz. Korkulacak bir durum yok. Deprem habercisi olduğu düşüncesi yanlış" diye konuştu.

"METEOROLOJİK HADİSELER SONUCU MARMARA DENİZİ'NDE ÇEKİLMELER GÖRÜLMEKTEDİR"

Su seviyesindeki çekilmeyi DHA'ya değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir, çekilmenin mevsimsel bir durum olduğunu söyledi. Özdemir, “Dünyamızın Farklı bölgelerinde değişik zamanlarda, mevsimlerde denizde çekilme ve yükselmeler görülmektedir. Çoğunlukla bu olay meteorolojik hadiselerin sonucunda meydana gelmektedir. En önemli etken rüzgar, atmosfer basıncı ve hava sıcaklığıdır. Bu etkenlerin yanı sıra çekilmenin görüldüğü bölgelerde topografik arazi yapısı, bitki örtüsü, ormanlık alanlar, şehirleşme, ısı adalarının varlığı da etkili olacaktır. Sıraladığımız özellikler nedeni ile bölgemizdeki Marmara Denizi'nde çekilme belirgin olarak görülmektedir" şeklinde konuştu.

"BAHAR AYLARINDA ÇOK NORMAL, MAYIS AYI SONLARINA KADAR GÖRMEYE DE DEVAM EDECEĞİZ"

Mayıs ayı sonuna kadar sık sık bu görüntüyle karşılaşılacağını belirten Güven Özdemir, “Burada özellikle Silivri, Bakırköy, Florya, Büyükçekmece, Caddebostan sahillerinde çekilmeler görüyoruz. Bahar aylarında çok normal. Tahminen mayıs ayı sonlarına kadar görmeye de devam edeceğiz. Korkulacak bir durum yok. Deprem habercisi olduğu düşüncesi yanlış. Ülkemizi etkileyen hava basınç sistemleri bu yüzey suyunun çekilmesinde önemli rol oynamıştır. Yani Doğu Akdeniz merkezli alçak basıncın ve Doğu Avrupa kökenli, Balkanlar'da, Trakya'da etkili olan yüksek basıncın bir haftaya yakın bölgede kalması durumunda Kuzey Marmara bölgesinden ve Eğe bölgesine doğru esen yani poyraz, yıldız, karayelin Kuzey Ege denizinden Güney Ege denizine doğru akmasında veya çekilmesinde büyük rol oynamaktadır. Tabii ki bu su çekilmeleri denize sahili olan beldelerin sığlığına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Hava basınç sistemlerinin o bölgelerdeki sürelerinin uzunluğuna bağlı olarak farklılık gösterir" ifadelerini kullandı.

GÖRENLER TEDİRGİN OLDU

Sahillerdeki çekilmeyi görenler ise endişelerini dile getirdi.

Taner Çakır, "Denizde çekilme varsa tehlikeli. Her şeye alamet. Zaten havalar da çok kötü gidiyor. Allah sonumuzu hayır etsin. Sonumuz kötü. 5 - 6 metre oluyor ara ara. O zaman daha kötü. Suların çekilmesi depremin habercisidir. Öyle diyoruz hep. Bu durum bizi endişelendirdi. Hepimiz burada yaşıyoruz. İstanbulluyuz. Allah yardımcımız olsun" dedi.

"ENDİŞELENİYORUZ, KORKUYORUZ BAZEN"

Sular çekildiğinde teknede sıkıntılar yaşadıklarını söyleyen denizci Fırat Bey, “Çoğu zaman su çekiliyor. 5 metre 10 metre çekildiği oluyor. Şu anda da çekilmiş durumda. Deprem alameti olabilir. Biz ona inanıyoruz. Endişeleniyoruz. Korkuyoruz yani bazen. Teknedeyken denizden çıkamıyoruz bazen. Çıkarken etkiliyor bizi" diye konuştu.

Vahap Topal ise, “Devamlı biz burada olduğumuz için bunu hep yaşıyoruz. Çekilir. Poyraz olduğu zaman daha çok gider deniz. Lodos olduğu zaman biraz daha gelir bu tarafa doğru. Poyraz olduğu zaman biz buradaki taşları çıkarıp örebiliyoruz yani. Burada rahatlıkla geziyoruz" şeklinde konuştu.

"15-20 GÜN ÖNCE YÜRÜYEBİLİYORDUK BURADA"

Adem Sipahi de, "15-20 gün önce yürüyebiliyorduk burada. Aşağı yukarı 6-7 metre şu durumdan içerideydi. Sebebini bilmiyorum. Bu taraftan rüzgar estiği zaman kışın çekiliyor. Hatta dalgalar geldiği zaman yola kadar gelebiliyor. Belirli zamanlarda da çekilmeler oluyor. 8 -10 metreye kadar çekiliyor" ifadelerini kullandı.

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