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İstanbul sahilinde patlayıcı madde yüklü jetski paniği! Cankurtaranlar fark etti

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#İstanbul#Jetski#Patlayıcı Madde
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2024 16:02

İstanbul Çatalca Sahili’nde Ukrayna donanmasına ait olduğu tahmin edilen üzerinde patlayıcı madde yüklü bir jetski bulundu.

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Çatalca Akalan Mahallesi Sahili’nde sabah saatlerinde görevli cankurtaranlar sahilde bir jetski farketti. Yanına yaklaştıklarında donanımının farklı olduğunu anlayan cankurtaranlar jandarma ekiplerine haber verdi.

Ekipler olay yerine gelerek Jetski üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan ilk incelemeler doğrultusunda Ukrayna donanmasına ait olduğu tahmin edilen jetski’nin sürüklenerek İstanbul Çatalca Sahili’ne ulaştığı düşünülüyor. Jetsikinin içerisinde patlayıcı madde olduğu da tespit edildi.

İstanbul sahilinde patlayıcı madde yüklü jetski paniği Cankurtaranlar fark etti

İlk incelemeleri tamamlandıktan sonra deniz aracı kriminal inceleme yapılmak üzere askeri inceleme noktasına götürülecek. Bulunan jetski üzerinde birden fazla kamera, askeri donanmalar ve patlayıcı madde olduğu görüldü. Vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde deniz üzerinde sürüklenen jetski görülüyor.

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İstanbul sahilinde patlayıcı madde yüklü jetski paniği Cankurtaranlar fark etti

İstanbul sahilinde patlayıcı madde yüklü jetski paniği Cankurtaranlar fark etti

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#İstanbul#Jetski#Patlayıcı Madde

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