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İstanbul sahilinde insansız deniz aracı paniği... Cankurtaranlar fark etti

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#İstanbul#Jetski#Patlayıcı Madde
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2024 16:02

İstanbul Çatalca Sahili’nde göçmen kaçakçılığında kullanıldığı değerlendirilen ve menşei belirlenemeyen insansız deniz aracı bulundu. Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, deniz aracında herhangi bir mühimmat olmadığı belirtildi.

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Olay, saat 12.00 sıralarında Akalan Mahallesi Sahili'nde meydana geldi. Sahilde görevli cankurtaranlar jetskiyi fark ederek yanına gitti.

Donanımı farlı olduğunu gören cankurtaranlar durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri tarafından jetskinin etrafında güvenlik önlemi alındı.

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Saat 12.00 sıralarında, menşei henüz belirlenemeyen bir insansız deniz aracı Çatalca İlçesi Yalıköy sahiline vurmuştur.

İstanbul sahilinde insansız deniz aracı paniği... Cankurtaranlar fark etti

Olay yerine ivedilikle Vize Kolluk Destek Timi ekipleri sevk edilmiştir. Olay yeri, güvenlik çemberine alınmış, çevrede bulunan vatandaşların da güvenlik çemberinin dışına çıkarılmaları sağlanmıştır. 3 metre boyunda, 1 metre genişliğinde olan ve Karadeniz'in kuzeyinden geldiği değerlendirilen insansız deniz aracı, bölgeye intikal eden S.A.S. timleri tarafından güvenlik altına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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İstanbul sahilinde insansız deniz aracı paniği... Cankurtaranlar fark etti

Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili soruşturma başlattığı öğrenilirken, kıyıya vuran insansız deniz aracının, göçmen kaçakçılığında kullanıldığının değerlendiriliyor.

 

İstanbul sahilinde insansız deniz aracı paniği... Cankurtaranlar fark etti

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#İstanbul#Jetski#Patlayıcı Madde

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