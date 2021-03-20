Son Güncelleme:
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 4 Öğretim Görevlisi alıyor
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.
İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ
Kripto Para Piyasaları için Bigpara