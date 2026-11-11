İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrenci Yurdu açıldı

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"Aziz İstanbul'a İyiliğin 1000 Hali" projesi kapsamında, İstanbul Valiliği ve Tay Group Şirketleri arasında imzalanan protokol kapsamında inşası tamamlanan İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrenci Yurdu'nun açılış programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tanıtım videosunun izlenmesiyle başladı.

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, yurdun her detayının en ince ayrıntısına kadar hesaplanmış çok güzel bir proje olduğunu söyledi.

Vali Gül, okul binalarının depreme dayanıklılığıyla ilgili, "İstanbul Proje Koordinasyon Birimi, Milli Eğitim Bakanlığımızın bütçesi ve diğer hayırseverlerimizin katkılarıyla binalarımızın 550'si yıkılıp tekrardan yapıldı, diğerleri güçlendirilerek depreme dayanıklı hale getirildi. Bugün İstanbul'da en güvenilir binalar eğitim binalarıdır ve İstanbul'da depreme dayanıksız olan, eğitim öğretim görülen bir tane bile binamız yok." diye konuştu.

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Eğitimin kalitesinin her geçen gün arttığına dikkati çeken Gül, "İnşallah yüzde 81'den 18'lere kadar düşen ikili eğitim oranımız, 2 sene içerisinde, arsa sorunu olmayanların da tamamı yapılarak, İstanbul'umuz da Türkiye'nin diğer şehirleri gibi tekli eğitime geçmiş olacak." dedi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan da eğitim sisteminde imam hatip okullarının da bir çınar olduğunu söyledi.

Lisenin, İlim Yayma Cemiyetinin de kurulma sebebi olan okullardan olduğunu aktaran Erdoğan, okulun yurdunun tamamlanmasından memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Erdoğan, "10 yıllık yeni binasıyla, bütün donatılarıyla, çok kaliteli bir okul. Şimdi yurt kapasitesiyle beraber öğrenciler Anadolu'nun dört bir yanından burayı tercih edip geldikleri zaman okulun yanı başında konaklama imkanı bulmuş olacaklar. Mesut Bey'in ve ekibinin, Sayın Valimizin, bütün idarenin desteği olmasa, 6 ayda böyle bir şeyin yapılması mucize gibi bir şey." dedi.

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Yurdun, medeniyetin en önemli şehri İstanbul'un göbeğine yaraşır bir şekilde ihya edildiğini belirten Erdoğan, "Buradaki eğitim kadromuz da başarılarıyla, gerçekten son dört beş yılda parmak ısırtan bir performans gösterdiler, gösteriyorlar. Bizim medeniyetimizi, kültürümüzü ihya serüvenimizde bu bir köşe taşı. Bizim İstanbul'u ruhuyla beraber yeniden ayağa kaldırma ihtiyacımızın burada mücessem hali." ifadelerini kullandı.

"BU ÖRNEK EYLEM DİĞER KURULUŞLARA ÖRNEK TEŞKİL ETSİN"

Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi olarak da Süleymaniye'deki medreselerde de projeleri olduğunu belirterek, "Süleymaniye Camii'nin etrafında yeniden ilim erbabı gezip dolaşmaya başlasın, o caminin cemaati arasına yeniden yüksek lisans, doktoradaki İslami İlimler talebeleri ve akademisyenler karışsınlar istiyoruz. Çünkü eskiden yüz yıllar boyunca bütün Osmanlı beldelerinin en önemli alimlerinin yaşadığı, yürüdüğü sokaklar bunlar, sadece turistlere terk edilecek yerler değil. Ümit ve dua ediyorum ki bugün burada gerçekleştirilen bu örnek eylem bizim bu harikulade şehri ruhuyla, kimliğiyle beraber ihya etmemizde bütün diğer kurul kuruluşlara örnek teşkil etsin." dedi.

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Liseden yetişecek öğrencilerin devraldıkları bayrağı daha ileriye taşımalarını temenni eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Nice Recep Tayyip Erdoğanlar, nice Mesut Topraklar, nice Yusuf Tülünler buradan yetişmeye devam etsin. Hamdolsun yereldeki birçok hedef, birçok hayaller gerçekleştikten sonra, belli bir ekonomik gelişmişlik seviyesi yakalandıktan sonra, artık Türkiye'nin bu küresel iddiaları taşıyacak insanları yetiştirmeye ihtiyacı var, Allah'ın izniyle yetişiyor da. Eğer yetişmeseydi biz TEKNOFEST yarışmalarında 1,5 milyon gençten bahsedemezdik. Bu okullardaki dinamizmden, heyecandan, çocuklarımızın bu pırıl pırıl yüzlerinden bahsedemezdik. Allah'ın izniyle bu kutlu nesil soykırımları bitiren nesil olacak. Dünyada insanlık vicdanına asılmış bütün zincirleri kıran nesiller olacak. Onun için yolumuz açık olsun, yavrularımızın bahtı aydınlık olsun."

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Tay Group Yönetim Kurulu Başkanı ve Fatih Eğitim ve Bilim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mesut Toprak da 6 Mart'ta temeli atılan yurdun hızlıca hizmete kazandırıldığını ve hedef koyup bunu başardıklarını kaydetti.

Okulun her geçen gün başarı sıralamasında yükseldiğini, öğrencilerin artık okullarının yanı başında kalacaklarını belirten Toprak, yurdu yatırım diye yapmadıklarını, bu ülkede kazandıklarını ve bu ülkenin çocuklarına borcunu ödediklerini söyledi.

Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün, vakıf mütevellileri ve okulun mezunları ile öğrenciler katıldı.

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Konuşmaların ardından Vali Gül, Toprak'a teşekkür belgesi takdim etti.

Ardından Vali Gül, Erdoğan ve beraberindekilerle yurdun açılış kurdelesini keserek, yurdu gezdi.