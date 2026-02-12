İstanbul ramazanda ışıl ışıl olacak

Haberin Devamı

İSTANBUL Valiliği, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü kılınacak ilk teravih namazı ile başlayacak Ramazan ayının ruhuna uygun, vatandaşların huzur, kardeşlik, birlik ve beraberliğine uygun şekilde gerçekleşmesi için, kaymakamlıklar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri ve tüm kamu kurumlarına gönderdiği yazıyla, kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlanarak, İstanbul’un Ramazan’a hazırlanması talimatını verdi.

TOPLU İFTARLARA AYAR

İstanbul Valisi Davut Gül imzasıyla gönderilen ve Ramazan ayının önemine dikkat çekilen yazıda, İstanbul genelinde yapılacak faaliyet ve programlar şöyle sıralandı:

- Ramazan boyunca, tarihi binalarda, binanın tarihsel dokusuna zarar vermeyecek biçimde ışıklandırma ve dış cephe aydınlatmaları gece boyunca açık bulundurulacak.

- Yeni binalar ile diğer elverişli yapılarda Ramazan temalı süslemelerle ışıklandırma yapılacak.

- Meydanlar, ana arterler, alışveriş merkezleri (AVM), cadde ve sokaklar, köprü, kule gibi sembol yapılar ile kamuya açık alanlarda, camiler ve çevrelerinde geleneksel uygulamalara uygun şekilde, çevre estetiği gözetilerek hilal, yıldız temalı süslemelerle ışıklandırılacak.

Ayrıca, Valilik tarafından 39 ilçe kaymakamına gönderilen yazı ile Ramazan ayı için gerekli hazırlıkların yapılması istenen yazıda şu ifadelere yer verildi:

- Ramazan ayı programlarında protokol odaklı toplu iftar yemekleri gibi faaliyetlerden ziyade, özellikle dezavantajlı gruplar olarak tanımlanabilecek toplumun farklı kesimleriyle (dar gelirli, öksüz/yetim, depremzede ve benzeri) bir araya gelinecek.

- Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının desteklerinin yanı sıra, kamu ve özel sektör imkânlarının da seferber edilerek dar gelirli vatandaşlara yapılan ayni ve nakdi yardımlar en üst seviyeye taşınacak.

- İftar programlarında öncelik şehit aileleri, gaziler ile gazi ailelerine verilecek.

- İftar yemekleri başta olmak üzere Ramazan ayı faaliyetlerinde, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından yardım yapılan dar gelirli ailelere ihtimam gösterilecek.

YETİMLERE ÖZEL ÖNEM

- Dünya Yetimler Günü olarak belirlenen Ramazan ayının 15. gününde yetim çocuklar ve gençlerle bir araya gelinecek.

- Yapılacak ayni/nakdi yardımlarda ve iftar dahil Ramazan ayı programlarında Roman vatandaşlara özel önem verilerek onlarla mutlaka bir araya gelinmesi sağlanacak.

- Ramazan ayı içerisinde gerçekleştirilecek tüm faaliyet ve programlarda kadınlara ve gençlere öncelik verilecek.