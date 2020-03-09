İstanbul rahat nefes alacak

“İstanbulumuzun trafik yükünü önemli ölçüde azalttık. Otoyolun bu kesimi, 3 viyadük, 12 köprü, 14 altgeçit, 9 üstgeçit, 51 menfez, 2 tünel ile 2 kavşaktan oluşuyor. Farklı etaplarının devreye girmesiyle vatandaşlarımız kesintisiz seyahat imkanına kavuşuyor. Bu güzergah Kuzey ve Güney Marmara’yı Batı Anadolu’ya bağlıyor. Kaza riskini de ciddi manada azaltıyor. Çıkmış birileri ‘israf, israf, israf’ diyor. Ne israfı? Şu mu israf? Hayatınızda sizin böyle bir yol, böyle bir otoyol yapmışlığınız var mı? Sizin bırakın icraatınızı hayalleriniz bile bunlara ulaşamaz.



KANAL İSTANBUL’DA KARARLIYIZ



Türkiye ayağına vurulan prangalardan bizim dönemimizde kurtuldu. Sadece hayal kurmadığımız hayallerimizi gerçeğe dönüştürdüğümüz bir yere geldik. Cumhuriyet tarihimiz boyunca yapılan hizmetlerden daha fazlasını 17 yıla sığdırdık. Derdimiz vatandaş evinden çıkınca 45 dakikada havalimanına ulaşıyor. Modernizm budur.



Bu kardeşinizin ‘çılgın projem’ dediği Kanal İstanbul Projesi de en yakın zamanda ihaleye çıkıyor. 2011 yılında ilk kez milletimizle paylaştığımız bu projeyle ilgili olarak jeolojik, jeoteknik, hidrolojik araştırmalar, dalga ve deprem analizleri dahil her türlü etüt çalışmasını yaptırdık. Bugüne kadar 11 farklı üniversiteden ve çeşitli kamu kurumlarından 34 ayrı bilim dalına mensup 200’ün üzerinde bilim insanı bu projeyi inceledi. Kanal İstanbul, ufku dar, vizyonu dar, vizyonu sığ, önyargılarının esiri olmuş kimi çevrelerin insafına terk edilmeyecek kadar mühim bir projedir. İdeolojik saplantılarla hareket eden bir avuç hizmet düşmanına değil, milletin ne dediğine, neyi istediğine bakıyoruz. Kanal İstanbul’u ülkemize kazandırmakta kararlıyız.



Türkiye ne zaman demokrasi, kalkınma ve refah yolunda hamle yapsa hemen birilerinin devreye girdi. 15 Temmuz neydi? Gereken tokadı yediler mi? Artık bu yollara da kolay kolay başvuramayacaklar.”