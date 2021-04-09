İstanbul Posta Kodu kaçtır? İstanbul ili ve ilçelerinin Posta Kodları
Posta kodu bir adrese mektup, posta ve herhangi bir şey gönderirken lazım olan basamaklar serisidir. Bir adrese bir şeyler gönderileceği zaman sık sık kullanılmaktadır. Özellikle kullanım alanları ve ne işe yaradığı konusunda önem arz etmektedir. Sizde çeşitli posta kodlarının nereye ait olduğunu öğrenip kullanım sağlayabilirsiniz. İstanbul posta kodu kaçtır? İstanbul ili ve ilçelerinin posta kodları nedir? İşte, tüm detaylar.
Posta kodlarının günümüzdeki yeri ve önemi büyüktür. Posta kodu 100 ve üzeri ülkede kullanılan pratik bir durumdur. Türkiye'de ise her il, ilçe ve mahallelerin posta kodu değişiklik gösterebilmektedir. Posta kodunun Türkiye'de doğruluğunu PTT tarafından sağlanmaktadır.
İstanbul Posta Kodu Kaçtır?
Posta kodları il plakalarına göre belirlenmektedir. İstanbul'un plaka kodu 34'tür. Buna göre posta kodunun ilk iki rakamı 34 olarak belirlenir. İstanbul'un genel posta kodunun tamamı ise 34000 olarak belirlenmiştir.
İstanbul İli ve İlçelerinin Posta Kodları
Alfabetik sıraya göre şöyledir;
Adalar 34975
Arnavutköy 34275
Ataşehir 34758
Avcılar 34315
Bağcılar 34200
Bahçelievler 34180
Bakırköy 34158
Başakşehir 34494
Bayrampaşa 34035
Beşiktaş 34353
Beykoz 34810
Beylikdüzü 34520
Beyoğlu 34421
Büyükçekmece 34500
Çatalca 34550
Çekmeköy 34794
Esenler 34230
Esenyurt 34517
Eyüp 34060
Fatih 34096
Gaziosmanpaşa 34245
Güngören 34160
Kadıköy 34744
Kağıthane 34403
Kartal 34862
Küçükçekmece 34307
Maltepe 34854
Pendik 34893
Sancaktepe 34885
Sarıyer 34396
Silivri 34582
Sultanbeyli 34920
Sultangazi 34265
Şile 34990
Şişli 34360
Tuzla 34959
Ümraniye 34773
Üsküdar 34660
Zeytinburnu 34025 olarak belirlenmiştir.
Kripto Para Piyasaları için Bigpara