İstanbul Posta Kodu kaçtır? İstanbul ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Posta kodlarının günümüzdeki yeri ve önemi büyüktür. Posta kodu 100 ve üzeri ülkede kullanılan pratik bir durumdur. Türkiye'de ise her il, ilçe ve mahallelerin posta kodu değişiklik gösterebilmektedir. Posta kodunun Türkiye'de doğruluğunu PTT tarafından sağlanmaktadır.

İstanbul Posta Kodu Kaçtır?

Posta kodları il plakalarına göre belirlenmektedir. İstanbul'un plaka kodu 34'tür. Buna göre posta kodunun ilk iki rakamı 34 olarak belirlenir. İstanbul'un genel posta kodunun tamamı ise 34000 olarak belirlenmiştir.

İstanbul İli ve İlçelerinin Posta Kodları

Alfabetik sıraya göre şöyledir;

Adalar 34975

Arnavutköy 34275

Ataşehir 34758

Avcılar 34315

Bağcılar 34200

Bahçelievler 34180

Bakırköy 34158

Başakşehir 34494

Bayrampaşa 34035

Beşiktaş 34353

Beykoz 34810

Beylikdüzü 34520

Beyoğlu 34421

Büyükçekmece 34500

Çatalca 34550

Çekmeköy 34794

Esenler 34230

Esenyurt 34517

Eyüp 34060

Fatih 34096

Gaziosmanpaşa 34245

Güngören 34160

Kadıköy 34744

Kağıthane 34403

Kartal 34862

Küçükçekmece 34307

Maltepe 34854

Pendik 34893

Sancaktepe 34885

Sarıyer 34396

Silivri 34582

Sultanbeyli 34920

Sultangazi 34265

Şile 34990

Şişli 34360

Tuzla 34959

Ümraniye 34773

Üsküdar 34660

Zeytinburnu 34025 olarak belirlenmiştir.

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