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Haber Giriş: 09.04.2021 - 03:07 | Son Güncelleme:

İstanbul Posta Kodu kaçtır? İstanbul ili ve ilçelerinin Posta Kodları

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İstanbul Posta Kodu kaçtır? İstanbul ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Posta kodu bir adrese mektup, posta ve herhangi bir şey gönderirken lazım olan basamaklar serisidir. Bir adrese bir şeyler gönderileceği zaman sık sık kullanılmaktadır. Özellikle kullanım alanları ve ne işe yaradığı konusunda önem arz etmektedir. Sizde çeşitli posta kodlarının nereye ait olduğunu öğrenip kullanım sağlayabilirsiniz. İstanbul posta kodu kaçtır? İstanbul ili ve ilçelerinin posta kodları nedir? İşte, tüm detaylar.

Posta kodlarının günümüzdeki yeri ve önemi büyüktür. Posta kodu 100 ve üzeri ülkede kullanılan pratik bir durumdur. Türkiye'de ise her il, ilçe ve mahallelerin posta kodu değişiklik gösterebilmektedir. Posta kodunun Türkiye'de doğruluğunu PTT tarafından sağlanmaktadır.

 İstanbul Posta Kodu Kaçtır?

 Posta kodları il plakalarına göre belirlenmektedir. İstanbul'un plaka kodu 34'tür. Buna göre posta kodunun ilk iki rakamı 34 olarak belirlenir. İstanbul'un genel posta kodunun tamamı ise 34000 olarak belirlenmiştir.

 İstanbul İli ve İlçelerinin Posta Kodları

 Alfabetik sıraya göre şöyledir;

 Adalar 34975

 Arnavutköy 34275

 Ataşehir 34758

 Avcılar 34315

 Bağcılar 34200

 Bahçelievler 34180

 Bakırköy 34158

 Başakşehir 34494

 Bayrampaşa 34035

 Beşiktaş 34353

 Beykoz 34810

 Beylikdüzü 34520

 Beyoğlu 34421

 Büyükçekmece 34500

 Çatalca 34550

 Çekmeköy 34794

 Esenler 34230

 Esenyurt 34517

 Eyüp 34060

 Fatih 34096

 Gaziosmanpaşa 34245

 Güngören 34160

 Kadıköy 34744

 Kağıthane 34403

 Kartal 34862

 Küçükçekmece 34307

 Maltepe 34854

 Pendik 34893

 Sancaktepe 34885

 Sarıyer 34396

 Silivri 34582

 Sultanbeyli 34920

 Sultangazi 34265

 Şile 34990

 Şişli 34360

 Tuzla 34959

 Ümraniye 34773

 Üsküdar 34660

 Zeytinburnu 34025 olarak belirlenmiştir.

 

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