İstanbul polisi 5 ay adım adım iz sürdü: İranlı baron çöktü

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 5 ay önce bir grup torbacıya operasyon yaptı. Üzerlerinde metamfetamin ele geçirilen torbacılar tutuklandı. Torbacıların bağlantılarını araştıran polis, İran uyruklu bazı kişilerin isimlerine ulaştı. Nisanda yapılan operasyonla İranlıların da bulunduğu bir grup 15 kilogram metamfetaminle yakalandı. Polis, takibini bu gruba yoğunlaştırdı. Her delil, polisi farklı bir isme götürdü.



KİMYAGER GETİRMİŞLER



Polis, çetenin Beykoz’da orman içindeki bir villayı üs olarak kullandığını tespit etti. Çetenin ele başılığını İranlı R.K. yapıyor, metamfetaminin hammadesini İran ve Avrupa ülkelerinden getiriyorlardı. Uyuşturucu gümrük kapılarından TIR’lar içerisinde gizlice sokuluyordu. Çete uyuşturucuyu kullanılabilir hale getirmek için İran’dan özel olarak kimyager de getirtmişti. İstanbul polisi çete üyelerinin paniğe kapılarak kendini ele vermesi için 19 Mayıs’ta bir operasyon daha düzenledi. Durdurulan bir otomobilde 170 kilogram metamfetamin ele geçirildi ve yine İran uyruklu kişiler gözaltına alındı.





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Operasyonlarda toplam 7 kişinin tutuklanmasıyla etrafındaki çemberin iyice daraldığını anlayan Baron R.K. ve ekibinde, polisin beklediği gibi hareketlenme tespit edildi. R.K. geçtiğimiz günlerde villadan elinde bir valizle çıktı ve otomobile bindi. Polisler de takipteydi. Baron R.K. otomobili Merter’de bıraktı. Elinde valizle yürürken polisler operasyon yaptı. Valizi uyuşturucuyla dolu olan R.K. gözaltına alınırken, Beykoz’daki villaya yapılan eşzamanlı operasyonda da 4 kişi gözaltına alındı.

Dedektör köpeklerin kullanıldığı aramalarda 1 ton 117 kilo kristal ve sıvı halde metamfetamin ve uyuşturucu yapımında kullanılan 123 kilo sıvı kimyasal ele geçirildi. Aynı gruba 3 operasyonda düzenlenen baskınlarda ele geçirilen uyuşturucunun toplamının ise 1 ton 317 kilo olduğu öğrenildi. Bu miktarın Türkiye’de ele geçirilen en yüksek miktar olduğu ifade edildi. Daha önce yakalanan en büyük miktardaki metamfetamin ise mart ayında Gürbulak Sınır Kapısı’nda Gümrük Muhafaza’nın ele geçirdiği 1 ton 18 kg idi. Metamfematinin kilosunun piyasada 125 bin liraya alıcı bulduğu, ele geçirilen 1 ton 117 kilogram uyuşturucunun piyasa değerinin 139 milyon 625 bin lira olduğu belirtildi.