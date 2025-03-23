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İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Belediye#İstanbul Büyükşehir Belediyesi Soruşturması
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2025 09:05

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökçe tutuklandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

İstanbul'daki soruşturması kapsamında, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe tutuklandı.

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#İstanbul#Belediye#İstanbul Büyükşehir Belediyesi Soruşturması

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