‘İstanbul Mushafı’ Beştepe’de

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İslam tarihi ve İslam coğrafyasını merkeze alan ‘İstanbul Mushafı’, Kuran-ı Kerim’in 10 cilt olarak el ile yazılmasını ihtiva ediyor. İslam medeniyetinin 15 asırlık seyrine ‘Mushaf Sanatları Tarihi’ yönünden bakmayı amaçlayan çalışma, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın teklif ve himayeleri ile gerçekleştirildi.

66 KİŞİLİK EKİP 8 YILDA TAMAMLADI

İslam tarihi boyunca yazılmış en özel mushaflar seçilerek 10 dönem, 10 cilt olarak bir araya getirilen İstanbul Mushafı, Hattat Hüseyin Kutlu ve ekibi tarafından hazırladı. Mushafı’n kâğıdı, tasarımı, hattı, tezhibi, cildi ve özel basımları İstanbul Nakkaşhanesi’nde gerçekleştirildi. Konusunda mütehassıs hattat, müzehhip, mücellit olmak üzere 66 kişilik heyet bu eseri sekiz yılda tamamladı. Mushaf’ta kufi, maşrık kufisi, tezyini kufi, kayrevan kufisi, mağribi, muhakkak, reyhani, sülüs, nesih, talik ve icaze olmak üzere 11 farklı hat çeşidi kullanıldı. Yine her biri farklı olmak üzere 62 adet sayfa tasarımı yapıldı. Mushaf’ın yazımda kullanılan siyah is mürekkebi özel olarak yapıldı. İstanbul Nakkaşhanesi’nde üretilen kâğıdın, fiziki ömrünün 500 yıl olduğunu bildirildi. Bu kâğıdın hamuruna, Mekke, Medine, Kudüs ve Buhara’dan getirilen su ve ağaç dalları katıldı. Böylece, İslam coğrafyasının farklı izlerinin Mushaf’ın ruhuna işlenmesi ve ‘ümmet birliğine’ atıf yapılması amaçlandı.