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İstanbul Müftülüğü'ne atanan Prof. Dr. Safi Arpaguş göreve başladı

#Safi Arpaguş#İstanbul Müftülüğü#Ali Erbaş
İstanbul Müftülüğüne atanan Prof. Dr. Safi Arpaguş göreve başladı

İstanbul Müftülüğü'ne atanan Prof. Dr. Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın da katıldığı törenle görevine başladı.

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Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Arpaguş'un atanması dolayısıyla İstanbul Müftülüğü Ek Hizmet Binası'nda program düzenlendi.
Programda konuşan Erbaş, hayırlı bir merasimde olduklarını belirtti.

Birçok hocanın bu büyük müessesede şimdiye kadar ulvi görevi üstlenip yerine getirdiğine dikkati çeken Erbaş, "Bugün 81 il müftümüz, 250 kadar il müftü yardımcımız, 922 ilçe müftümüz ve diğer görevlilerimizle bu görevi yürütmeye çalışıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yurt içinde ve yurt dışında vazifeyi en güzel bir şekilde yapmanın gayreti içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Arpaguş'un tecrübesinin görevine yansıyacağını kaydeden Erbaş, "İnşallah İstanbul Müftülüğümüzü, 39 ilçe müftümüzle ve 10 civarında il müftü yardımcımızla değerli müftümüz Prof. Dr. Safi Arpaguş kardeşimiz, bu görevi en güzel bir şekilde yürütecektir." değerlendirmesini yaptı.

İstanbul Müftülüğüne atanan Prof. Dr. Safi Arpaguş göreve başladı

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Müftülük görevini teslim eden Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, Arpaguş'a başarılar dileyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Erbaş'a ve İstanbul Müftülüğü personeline teşekkür etti.

Prof. Dr. Arpaguş ise programa katılanlara teşekkür ederek, "İstanbul Müftülüğünün değerli olduğu kadar ağır sorumlulukları da olduğu bilinciyle Cenab-ı Hak'tan yardım niyaz ediyor, siz değerli dostlarımızdan dua istirham ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Din hizmetinin insan hayatının hemen her safhasında ihtiyaç duyduğu bir husus olduğuna değinen Arpaguş, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bu kutsal görevi ifa etmek insanımıza ve yeni nesillerimize gelenekten geleceğe köprü olabilmek, onları İslam'ın hayat düsturları, Kur'an-ı Kerim ve sünneti seniyyenin manevi atmosferinde irşat edebilmek öncelikli hedefimiz olacaktır. Cumhuriyet tarihimizin 13. İstanbul Müftüsü olarak bendenizi bu göreve layık gören başta saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiye, muhterem Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş Hocamıza şükranlarımı arz ediyorum."

Eski İl Müftüsü Selahattin Kaya'nın da dua ettiği programa, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, çok sayıda din görevlisi ve akademisyen katıldı.

Program, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın, Arpaguş'a cübbe giydirmesinin ardından sona erdi.

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İstanbul Müftülüğüne atanan Prof. Dr. Safi Arpaguş göreve başladı

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