İstanbul Mobilya Fuarı 2022 ne zaman?

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İstanbul Mobilya Fuarı, 25-30 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek. Fuarın 25-29 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek olan fuar günlerinde 10.00-19.00 saatleri, 30 Ocak tarihinde ise 18.00 saatine kadar gerçekleşecek.

Ücretsiz Servisler

İki Fuar alanında , fuar süresince ücretsiz servis uygulaması olacaktır. Tüyap Beylikdüzü ve İFM Yeşilköy arasındaki ücretsiz servisleri ziyaretçilerimiz bulundukları fuar merkezinden diğerine gitmek için kullabilirler.

Servis Saatleri

İki Fuar alanından aynı anda karşılıklı olarak;

11.00 - 11.30 - 12.00 - 12.30 - 13.00 - 13.30 - 14.00 - 14.30 - 15.00 - 15.30 - 16.00



Servis Kalkış Noktaları

İFM : 8 Salon fuaye çıkış tarafı otopark noktası

Tüyap : Kuzey giriş otobüs durakları yanı