İstanbul Millî Eğitim Müdürü Yentür'den Demirören Medya ve Teknoloji MTAL paylaşımı

İstanbul Millî Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki eğitim-öğretim faaliyetlerini içeren bir video mesaj paylaştı.

Yentür X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Her ders; karakterin, vicdanın ve umudun inşa edildiği kıymetli bir yolculuktur.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin rehberliğinde; aklı, kalbi ve erdemi birlikte büyüten bir eğitim anlayışıyla, her sınıfta geleceğe güçlü izler bırakmaya devam ediyoruz.

Nezaketin diliyle çoğalan, saygının güç verdiği, anlayışın yol gösterdiği bir eğitim ikliminde güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum.

İyi dersler İstanbul."