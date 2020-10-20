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Fatma AKSU / İSTANBUL
Haber Giriş: 20.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

İstanbul meydanlarını seçiyor

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
İstanbul meydanlarını seçiyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Taksim, Bakırköy ve Salacak meydanlarıyla ilgili düzenlediği proje yarışmasında ödül kazanan eserleri bu kez İstanbullulara sordu. Daha fazla oy alan meydan projeleri hemen uygulamaya geçirilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeniden düzenleme kararı aldığı Taksim, Bakırköy ve Salacak meydanlarıyla ilgili proje yarışması düzenledi. İstanbul Planlama Ajansı ile birlikte düzenlenen tasarım yarışmasına 233 proje katıldı. Jüri her bir meydan için 3 proje belirledi. Projeler hangisinin uygulanacağının belirlenmesi için halk oylamasına açıldı.

SADECE İSTANBULLULAR

İBB’den yapılan açıklamaya göre, projeler istanbulsenin.org internet sitesi üzerinden oylanacak. Oy vermenin tek şartı TC kimlik numarasıyla giriş yapmak ve İstanbul’da yaşamak. Projeler internet sitesi ya da meydanlara kurulan stantlarda incelenebiliyor.

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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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