İstanbul meydanlarını seçiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeniden düzenleme kararı aldığı Taksim, Bakırköy ve Salacak meydanlarıyla ilgili proje yarışması düzenledi. İstanbul Planlama Ajansı ile birlikte düzenlenen tasarım yarışmasına 233 proje katıldı. Jüri her bir meydan için 3 proje belirledi. Projeler hangisinin uygulanacağının belirlenmesi için halk oylamasına açıldı.

SADECE İSTANBULLULAR

İBB’den yapılan açıklamaya göre, projeler istanbulsenin.org internet sitesi üzerinden oylanacak. Oy vermenin tek şartı TC kimlik numarasıyla giriş yapmak ve İstanbul’da yaşamak. Projeler internet sitesi ya da meydanlara kurulan stantlarda incelenebiliyor.