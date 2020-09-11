İstanbul Metrosu'na 88 kadın makinist daha

Şubat ayında başlayan 368 saatlik eğitimleri başarıyla tamamlayan 88 kadın tren sürücüsü, brövelerini aldı. Toplam tren sürücüsü sayısı 772’ye, kadın tren sürücüsü sayısı ise 99’a yükseldi. Yeni makinistlerden Gönül Ergöl (36), “Öğretmenliği bırakıp bu işe başladım. Önceden öğrenci yetiştiriyordum şimdi o öğrencileri okullarına yetiştireceğim” diye konuştu. Bröveleri veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, “Yapımı devam eden metro hatlarımız var. Yeni kadın veya erkek sürücülere ihtiyacımız olacak. Bizi takip etmeye devam etsinler” dedi.