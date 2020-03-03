Ä°stanbul metrolarÄ±nda virÃ¼s Ã¶nlemi

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, Ä°BB SaÄŸlÄ±k Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile iÅŸbirliÄŸi yaparak gÃ¼nde 2 milyondan fazla yolcu taÅŸÄ±yan metro araÃ§larÄ±nÄ± ve istasyonlarÄ±nÄ± her akÅŸam virÃ¼se karÅŸÄ± temizliyor. AyrÄ±ca ayda bir kez ise Ã¶zel bir dezenfekte sÄ±vÄ±sÄ± ile tÃ¼m metro araÃ§larÄ±nÄ± ve istasyonlarÄ±nÄ± yÄ±kÄ±yor.

Ã–zellikle metro araÃ§larÄ±nda yolcu koltuklarÄ±, koltuklarÄ±n arka ve alt kÄ±sÄ±mlarÄ±, dÃ¼ÄŸmeler, yolcu tutamaklarÄ±, cam kenarlarÄ± ve havalandÄ±rma kapaklarÄ± istasyonlarda Ä°stanbulkart yÃ¼kleme cihazlarÄ±, yolcu geÃ§iÅŸ turnikeleri, yÃ¼rÃ¼yen merdivenler ile ortak alanlar solunum yoluyla bulaÅŸan hastalÄ±klara yol aÃ§abilecek virÃ¼slere karÅŸÄ± dip kÃ¶ÅŸe temizleniyor. Toplam 844 metro aracÄ± 90 kiÅŸi tarafÄ±ndan dezenfekte edilirken, istasyonlarda ise 500 kiÅŸilik bir ekip gÃ¶rev yapÄ±yor.

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â€œÄ°STANBULLULARI VÄ°RÃœSTEN KORUMAK Ä°Ã‡Ä°N HER ÅžEYÄ° YAPIYORUZ"

Metro Ä°stanbul Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ã–zgÃ¼r Soy yapÄ±lan dezenfeksiyon Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Metro Ä°stanbul AÅž her gÃ¼n iki milyondan fazla Ä°stanbulluya hizmet veren Ä°stanbul'un bÃ¼tÃ¼n raylÄ± sistemlerinden sorumlu organizasyondur. BÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n gÃ¼ndemine bambaÅŸka bir ÅŸey oturdu. Bu da bulaÅŸÄ±cÄ± hastalÄ±klar. DÃ¼nya'nÄ±n her tarafÄ±nda bu konuÅŸuluyor. Bu tabi bir takÄ±m oyunu. Herkesin Ã¼zerine dÃ¼ÅŸen ÅŸeyler var. Biz de Ã¼zerime dÃ¼ÅŸenleri yapmak iÃ§in kollarÄ± sÄ±vadÄ±k ve ekstra Ã¶nlemler aldÄ±k. Metronun bÃ¼tÃ¼n vagonlarÄ± her gÃ¼n mutlaka yÄ±kanmaktadÄ±r. Biz son zamanlarda ek olarak dezenfeksiyon anlamÄ±nda ekstra Ã¶nlemler aldÄ±k. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z araÅŸtÄ±rmalar sonucunda Ã¶zellikle metronun iÃ§ tarafÄ±nda mikro organizmalarÄ±n yaÅŸamasÄ±nÄ± Ã¶nleyecek bir takÄ±m Ã¶nlemler aldÄ±k. Åžu anda yeni uygulamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sistem ile birlikte nanoteknoloji kullanarak bunlar iÃ§eride ki yÃ¼zeylerde bir katmak oluÅŸturarak Ã§ok uzun sÃ¼reli bir koruma saÄŸlÄ±yor. Mikro organizmalarÄ±n Ã¼remesine engel oluyorlar. Belirtmekte fayda var bu teknoloji anti alerjik ve insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± hiÃ§bir zararÄ± olmayan malzemelerdir. Normal rutin yÄ±kamalarda Ã§Ä±kmÄ±yorlar. Biz bunlarÄ± belirli periyodlar ile uygulayarak normal Ã¶nlemlerimize ek olarak bunlarÄ± almaya baÅŸladÄ±k. Tabi aynÄ± zamanda havalandÄ±rma Ã§ok Ã¶nemli. Metrolarda ki bakÄ±mlar havalandÄ±rma sistemlerinin Ã§ok iyi Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bu ÅŸekilde Ã¼zerimize dÃ¼ÅŸeni yaparak Ä°stanbullularÄ±n bu tehlikeden korunmasÄ± iÃ§in her ÅŸeyi ortaya koyuyoruz" dedi.

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