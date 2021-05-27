İstanbul Metro çalışma saatleri nedir? Kademeli normalleşmede İstanbul Metro saatleri..

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan "Kademeli Normalleşme Tedbrleri" genelgesi ile İstanbul metro dahil olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun saatlerinde değişiklikler yapıldı.

İstanbul Metro resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, sefer saatlerinde yapılan değişiklikleri duyurdu. İşte resmi duyuruya göre İstanbul Metro saatleri bilgisi.

KADEMELİ NORMALLEŞMEDE İSTANBUL METRO SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yapılan sokağa çıkma kısıtlaması düzenlemesine göre 17 Mayıs Pazartesi itibari ile İstanbul genelinde hafta içi her gün 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonu Cuma gecesi 21.00'den Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Bu çerçevede seferlerimizde aşağıdaki şekilde düzenleme yapılmıştır.

İSTANBUL METRO HAFTA İÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Aşağıda listelenen hatlarımızda 06.00-21.00 arasında normal tarife ile, 21.00-00.00 arasında 15 dk. aralıklarla işletme yapılacaktır.

M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir

M4 Kadıköy-Tavşantepe

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey

T1 Kabataş-Bağcılar

T4 Topkapı-Mescid-i Selam

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı

M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir hattımızda inşaatı devam eden M9 Ataköy-İkitelli hattı sinyalizasyon entegrasyonu çalışmaları nedeni ile geçici bir süre 22.00-00.00 saatleri arasında işletme yapılmayacaktır. Bu saatler arasında Kirazlı-Başakşehir/Metrokent ve İkitelli-Olimpiyat arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilecektir.

TF1 Maçka-Taşkışla teleferiği 08.00-19.00, TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferiği 08.00-21.00 ve T3 Kadıköy-Moda tramvay hattımızda 07.00-21.00 saatleri arasında işletme yapılacaktır.

İSTANBUL METRO HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

Aşağıda listelenen hatlarımız 06.00-00.00 saatleri arasında 15 dakika sefer sıklığı ile hizmet verecektir. Pazartesi günleri itibari ile daha önce yayınlandığı şekilde kısıtlama kurallarına uygun olarak hafta içi işletmesi yapılacaktır.



Hafta sonu 15 dakika aralıklarla sefer yapılacak hatlar:



M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir

M4 Kadıköy-Tavşantepe

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey

T1 Kabataş-Bağcılar

T4 Topkapı-Mescid-i Selam

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı

Aşağıda listelenen hatlarda ise hafta sonu işletme yapılmayacaktır. Pazartesi günleri saat 06.00 itibari ile ise daha önce yayınlandığı şekilde seferler gerçekleştirilecektir.



M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro,

F1 Taksim-Kabataş füniküler,

T3 Kadıköy-Moda tramvay,

TF1 Maçka-Taşkışla teleferik,

TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarımızda işletme yapılmayacaktır. Vatandaşlarımız kapalı hatlarımız ile aynı güzergahlar üzerinde hizmet veren İETT araçlarını kullanabilirler.

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