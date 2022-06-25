İstanbul mesajları

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘İstanbul’a Hizmette 3 Yıl’ programına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Adaleti sağlarken adaletsizlik yapanları asla unutmayacağız” dedi.

MİLLET İTTİFAKI TEMSİLCİLERİ

İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski İBB Başkanı Nurettin Sözen ile Millet İttifakı parti temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı. İmamoğlu, İstanbul’da yaptıklarını kürsüye çıkarak anlattı.

Programda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu ise özetle şunları söyledi: “Adaleti getireceğiz, adaletin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Siz de biliyorsunuz. Beraber yürüdük adalet için. O zaman, adaleti sağlarken adaletsizlik yapanları asla unutmayacağız.

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HELALLEŞME KRİTERİ

Helalleşme, gücü elinde tutanın yaptığı haksızlık dolayısıyla kişiden özür dilemesidir. ‘Ya burada bir yanlış yaptık’ demesidir. Yoksa tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenle oturacağız, helalleşeceğiz diye bir kavram yok. Onun hesabını mutlaka soracağım.

Millet iktidarında biz yeni bir hedef ortaya koyacağız. Merkezle yerel yönetim arasında sağlıklı bir denge kuracağız. Yerel yönetimlerin kaynaklarını güçlendireceğiz. Otopark sorunu var. Ne için yapıyoruz? Taşıt araçlarının vergisini kim alıyor? Merkez hükümet alıyor. Taşıt alım vergisi merkezi hükümet; aynı merkezi hükümet geriye dönüp diyor ki ‘Otopark sorununu neden çözmediniz?’ Vergiyi sen alıyorsun. Biz taşıt alım vergisini, motorlu taşıtlar vergisini de benzer vergileri yerel yönetimlere devredeceğiz.”

Kılıçdaroğlu buradaki programın ardından Arnavutköy, Büyükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü’nde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmetleri inceledi ve vatandaşlarla sohbet etti.

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‘ADAYLIK’ PANKARTI

CHP Lideri Kılıçdaroğlu toplantıda kürsüye doğru yürürken salondan “Hak, hukuk, adalet” sloganı yükseldi. Bu sırada partili bir grup, “Reis-i Cumhur Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu” yazılı pankart açtı.