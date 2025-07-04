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İstanbul merkezli terör operasyonu: 14 şüpheli tutuklandı

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#Terör Operasyonu#İstanbul#Tutuklama
İstanbul merkezli terör operasyonu: 14 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2025 17:49

İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 14’ü tutuklandı. 16 şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol ile serbest bırakıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DHKP/C, MLKP ve TKP-ML silahlı terör örgütleri içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen ve haklarında etkin pişmanlık beyanları bulunan şüphelilere yönelik olarak İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 1 Temmuz günü operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli olarak Erzincan ve Bursa’da belirlenen 40 adrese düzenlenen operasyonda, 32 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 16 şüphelinin ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verildi.

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#Terör Operasyonu#İstanbul#Tutuklama

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