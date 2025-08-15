×
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul merkezli suç örgütü operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Operasyon#Suç Örgütü#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2025 10:26

İstanbul merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında elebaşılığını Selahattin Yılmaz'ın yaptığı
silahlı suç örgütüne yönelik çalışma yürütüldü.

Yapılan tespitler sonrasında, Yılmaz'la birlikte hareket ettiği değerlendirilen, aralarında 2 avukatın da olduğu 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda örgütün elebaşı Yılmaz'ın da aralarında olduğu 13 zanlı gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatlı tabanca, 2 pompalı tüfek, 9 şarjör, 2 uzatılmış şarjör, 1 tambur şarjör, 2 seri atış aparatı, 1 çelik yelek, 383 fişek ve 12 kartuş ele geçirildi.

