İstanbul merkezli şok operasyon! Esnafın kâbusu olmuşlardı...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece İstanbul ve Muğla'da 30 ayrı adreste 'Karslı Güvenler' olarak bilinen suç örgütüne operasyon düzenledi. Polis ekipleri, Ataşehir İçerenköy'de bulunan Sebze ve Meyve Hali içerisinde etkin şekilde faaliyet gösteren çetenin, silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek başta olmak üzere, üye olmak, yardım etmek, nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, uyuşturucu madde imal veya ticareti, kullanmak maksadıyla uyuşturucu madde bulundurmak, nüfuz ticareti, tefecilik, tehdit olmak üzere çok sayıda farklı suç eylemlerine karıştığı tespit edildi.



Ekipler İstanbul ve Muğla'da 30 farklı adrese yaptığı eş zamanlı operasyonda aralarında örgüt lideri C.G.'nin de bulunduğu 16 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 4 tabanca, 5 şarjör, 2 pompalı tüfek, 273 değişik çaplarda fişek, 77 kartuş, 1 çelik yelek, muşta, çok sayıda çek, senet, çetele ve sözleşme ele geçirildi.

Bu arada çete üyelerinden olduğu tespit edilen bir kişi, tefecilikle borçlandırılan bir esnafı evinin önünde vurmak için aracında silahıyla beklerken gözaltına alındı.

OPERASYONUN DETAYLARI

Suç örgütünün tefecilikle borçlandırdığı 25 kişiyi borçlarını ödemediği gerekçesiyle silahla yaraladıkları ortaya çıktı. Çete üyelerinin çoğunun aynı aileden akraba olduğu belirtilirken, tefecilikle çok sayıda esnafı mağdur ederek borçlandırdıkları öğrenildi. İstanbul'da çeşitli adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda ele geçirilen 100'den fazla çek ve senedin yaklaşık 2 milyon lira piyasa değeri olduğu belirlendi.

Operasyon anları polise kamerasına yansırken, ele geçirilenler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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