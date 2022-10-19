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İstanbul'da PKK operasyonu: 14 gözaltı... Lavrion Kampı'nda eğitim alan örgüt üyesi de aralarında

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#PKK Operasyonu#Lavrion Kampı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2022 09:36

İstanbul'da PKK/KCK/PYD/YPG silahlı terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonda, örgütün Yunanistan'daki Lavroin kampında eğitim alan 1 şüpheli ile örgüte eleman kazandırarak ev bulan 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde örgüte ait sözde bayraklar ve dijital materyal ele geçirildi.

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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK/PYD/YPG silahlı terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt mensuplarının tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda örgütün Yunanistan'daki Lavroin kampında eğitim alan 1 kişi ile Devrimci Gençlik Hareketi yapılanmasında faaliyet gösteren, kırsal alana eleman aktarımı yapan, kırsal alana katılım arayışı içinde bulunan, örgüt mensuplarına güvenli ev temin ederek örgütsel iletişimi sağladıkları belirlenen şüpheliler tespit edildi.

TEM ekipleri, belirlenen şüphelilerin adreslerine dün sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. 10 ilçede 20 farklı adres ile şehir dışındaki 2 adrese yapılan operasyonlarda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda PKK’yı temsil eden sözde bayraklar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri için emniyete götürüldü.

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#İstanbul#PKK Operasyonu#Lavrion Kampı

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