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İstanbul merkezli 'kara para aklama' operasyonu: 18 kişi gözaltına alındı

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#İstanbul#Kara Para Aklama#Operasyon
İstanbul merkezli kara para aklama operasyonu: 18 kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2026 08:34

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen "para aklama" operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarının önlenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Ekipler, MASAK raporları doğrultusunda yaptıkları incelemede, yüksek işlem hacmine ulaştıkları belirlenen şirketler aracılığıyla yasa dışı bahis, kumar ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin finansal sisteme dahil edildiğini belirledi.

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Suçtan elde edilen gelirlerin, sahte faturalarla yasal görünüm kazandırılarak izinin kaybettirilmesi amacıyla farklı kişi ve kuruluşlara ait kripto varlık hesaplarına aktarıldığını tespit eden ekipler, bu sayede sistematik şekilde yasa dışı bahis organizasyonuna aracılık edilerek suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklandığını ortaya çıkardı.

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Çalışmaların ardından ekipler, İstanbul, Adana, Bursa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin ve Muğla'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 18 şüpheliyi gözaltına aldı.

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#İstanbul#Kara Para Aklama#Operasyon

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