DHA
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İstanbul merkezli MLKP terör örgütü operasyonunda 17 kişi tutuklandı
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan MLKP terör örgütü operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütüne 8 Eylül'de İstanbul merkezli 7 ilde operasyon yaptı. Operasyon kapsamında 17 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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