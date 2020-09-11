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DHA
Haber Giriş: 11.09.2020 - 18:46 | Son Güncelleme:

İstanbul merkezli MLKP terör örgütü operasyonunda 17 kişi tutuklandı

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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan MLKP terör örgütü operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütüne 8 Eylül'de İstanbul merkezli 7 ilde operasyon yaptı. Operasyon kapsamında 17 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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