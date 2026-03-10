×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul merkezli "ilaç komisyonu" operasyonu: 26 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#İlaç Komisyon#Sağlık Yolsuzluğu
İstanbul merkezli ilaç komisyonu operasyonu: 26 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2026 09:22

İstanbul ve Tokat'ta düzenlenen ilaç komisyonu operasyonunda, hastane görevlileri ve eczane çalışanlarının da aralarında bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, bazı eczanelerle anlaşan ya da orada çalışan şüphelilerin, bir şehir hastanesinde görevli veri girişinden sorumlu personel ile ortak hareket ettiğini belirledi.

Şüphelilerin, hastanede takip ettikleri hastaları işlemlerinde yardımcı olma bahanesiyle piyasa fiyatları yüksek olan ilaçları fazladan reçete ederek anlaşmalı eczanelere yönlendirdikleri ve bu işlemden komisyon aldıkları tespit edildi.

Ekipler, hastaların bilgisi dışında reçetelere fazla yazılan yüksek fiyatlı ve SGK'ye fatura edilen ilaçların, şüphelilerce müşterek hareket ettikleri eczanelerden temin edilerek üçüncü kişilere el altından satıldığını ortaya çıkardı.

Haberin Devamı

Şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, İstanbul ve Tokat'ta düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 26 zanlıyı yakaladı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Gözden KaçmasınTürkiyenin en yaşlı nüfusuna sahip: Emekli olan bu ilimize yerleşiyor Hiçbir zaman hırsızlık olmuyorTürkiye'nin en yaşlı nüfusuna sahip: Emekli olan bu ilimize yerleşiyor! 'Hiçbir zaman hırsızlık olmuyor'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#İlaç Komisyon#Sağlık Yolsuzluğu

BAKMADAN GEÇME!