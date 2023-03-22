Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul merkezli ihale operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#İhale Operasyonu#İhaleye Fesat Karıştırma
İstanbul merkezli ihale operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2023 18:56

İstanbul merkezli 5 ilde yapılan ve 60 kişinin gözaltına alındığı operasyonda mahkemeye sevk edilen 31 kişiden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'İhaleye Fesat Karıştırma' suçu ile ilgili İstanbul, Diyarbakır, Kırklareli, Samsun, Erzincan'da yapılan operasyonlarda aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 60 kişi gözaltına alındı.

Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada gözaltına alınanlardan 29'unun emniyette yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı belirtilirken 31 kişinin ise adliyeye sevk edildiği vurgulandı.

Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 22 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 9 kişinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#İhale Operasyonu#İhaleye Fesat Karıştırma

BAKMADAN GEÇME!

Yediğimi yakmak için ne kadar yürümem lazım diye merak edenler buraya... En sevdiğiniz yemek bakın kaç adıma denk geliyor

'Yediğimi yakmak için ne kadar yürümem lazım?' diye merak edenler buraya... En sevdiğiniz yemek bakın kaç adıma denk geliyor!

#Sağlık
James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı

James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast! Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... 'Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı'

#Georgi Markov
Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir

Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat! 'Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir'

#Çocuk Hakları