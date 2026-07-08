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İstanbul merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

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#İstanbul#Göçmen#Kaçakçılık
İstanbul merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2026 10:07

Üç ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, yasadışı göçmenlerin Türkiye’ye giriş-çıkışlarını organize eden ve finansal ağını yöneten 6 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada, yaklaşık 784 milyon 709 bin 120 liralık suç gelirinin ticari faaliyet görünümü altında sisteme dahil edildiği ortaya çıktı.

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İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, yasadışı göçmenlerin Türkiye’ye giriş ve çıkışlarını organize etmek, ülkede kalmalarına imkan sağlamak ve göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinin finansal ve lojistik ağını yönetmekle suçlanan 6 şüpheli yakalandı.

Soruşturmada, yaklaşık 784 milyon 709 bin 120 liralık suç gelirinin ticari faaliyet görünümü altında finansal sisteme dahil edildiği de belirlendi.

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#İstanbul#Göçmen#Kaçakçılık

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