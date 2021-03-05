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GeriGündem İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Baskın anı görüntülendi
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Özden ATİK- Ali Çağlar TİNBEK/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 05.03.2021 - 14:08 | Son Güncelleme:

İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Baskın anı görüntülendi

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İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Baskın anı görüntülendi

İstanbul merkezli 7 ilde Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında itirafta bulunan kişilerin bilgisi doğrultusunda operasyon düzenlendi. ByLock kayıtları bulunan 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları kameralara yansıdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca örgütün sözde askeri mahrem yapılanması içerisinde asker kişilerle ilgilenen sivil imam oldukları değerlendirilen bir kısım şüpheliler ve yine 17/25 Aralık süreci sonrası örgüt içerisinde Bölge Talebe Mesulü gibi görevler alan şüpheliler hakkında iki ayrı soruşturma yürütülüyor. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik geçmiş operasyonlarda yakalandıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan örgüt üyesi kişilerce verilen bilgi doğrultusunda tespit edilen adreslere baskın düzenledi.

İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Baskın anı görüntülendi
5-6 örgüt evinin sorumlusu olarak örgüt içerisinde “Bölge Talebe Mesulü” olarak adlandırılan kişiler, 16-20 örgüt evinin sorumlusu olarak yine örgüt içerisinde “Büyük Bölge Talebe Mesulü” olarak adlandırılan kişiler ile TSK ve Emniyet Mahrem Yapılanması'nda sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen toplam 13 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli operasyon Amasya, Gaziantep, Siirt, Erzurum, Bilecik ve Sakarya'da gerçekleştirildi. Eş zamanlı operasyonlarda aralarında 2 kamu görevlisinin de bulunduğu 13 şüpheli kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'sinin “BYLOCK” kullanıcısı olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Baskın anı görüntülendi

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