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İstanbul merkezli 'change oto' operasyonu: 35 gözaltı

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#İstanbul#Change Operasyon#Araç Dolandırıcılık
İstanbul merkezli change oto operasyonu: 35 gözaltı
Musa KESLER
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2026 09:41

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen koleksiyonluk araçların şasi numaralarını Türkiye'de tescilli başka araçlara aktararak 'change' işlemi yaptıkları ve bu araçları satarak vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bu yöntemle 61 aracı değiştirdiği tespit edildi.

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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, İstanbul ve İzmir’de faaliyet gösteren bir şebekenin yurt dışından kaçak yollarla getirdiği koleksiyonluk antika ve klasik otomobillerin şasi numaralarını değiştirerek Türkiye’de satışa çıkardığını belirledi.

Yapılan araştırmalarda, şüphelilerin yurt dışından getirdikleri yüksek değerli klasik otomobilleri, Türkiye’de tescilli ancak kullanılmayan ve piyasa değeri daha düşük araçların şasi numaralarıyla eşleştirdikleri tespit edildi.

MÜHENDİSLERDEN USULSÜZ RAPOR

Şebekenin, araçların tescil kayıtlarındaki uyumsuzlukları gidermek için Makina Mühendisleri Odası bünyesinde görev yapan bazı mühendislerden usulsüz raporlar aldığı belirlendi. Bu raporların aynı noterliklere sunulmasıyla araçlara yeni tescil belgeleri düzenletildiği ve yasa dışı işlemlere yasal görünüm kazandırılmaya çalışıldığı ortaya çıkarıldı.

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Şüphelilerin bu yöntemle şasi numaralarını değiştirdikleri 61 otomobili, durumdan habersiz alıcılara satarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Söz konusu 61 araç polis ekiplerince ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında 30 Ekim’de İstanbul, Batman, Gaziantep, İzmir, Kocaeli ve Sakarya’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden birinin evinde yapılan aramada 97 adet 9x19 mm çapında fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında suç örgütü kurma ve üyelik, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, kaçakçılık ve suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarından işlem başlatıldı.

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#İstanbul#Change Operasyon#Araç Dolandırıcılık

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