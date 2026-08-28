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İstanbul merkezli 'change' araç operasyonu: Deprem ve kazalarda hasar gören araçların numaralarını kopyalamışlar

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#İstanbul Change Operasyonu#Araç Dolandırıcılığı#Hasarlı Araç Change
İstanbul merkezli change araç operasyonu: Deprem ve kazalarda hasar gören araçların numaralarını kopyalamışlar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2026 09:29

İstanbul merkezli 5 ilde; kaza, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerde ağır hasar gören araçların seri numaralarını hacizli veya yakalamalı araçlara kopyalayarak 'change' yapan şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, bu yöntemle hazırladıkları araçları vatandaşlara satarak dolandırıcılık yapan 13 şüpheliye yönelik 5 ildeki baskınlarda 29 araca el konuldu.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, İstanbul genelinde meydana gelen çalıntı ve ‘change’ araçların ele geçirilmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

İstanbul merkezli change araç operasyonu: Deprem ve kazalarda hasar gören araçların numaralarını kopyalamışlar

Soruşturma kapsamında, 13 şüphelinin trafik kazası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerde ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon seri numaralarını, yurt dışından veya piyasadan temin ettikleri hacizli ve yakalamalı araçlara uyarlayarak ‘change’ yaptıkları belirlendi.

İstanbul merkezli change araç operasyonu: Deprem ve kazalarda hasar gören araçların numaralarını kopyalamışlar

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Şüphelilerin bu yöntemle ‘change’ yaptıkları araçları vatandaşlara sattıkları ve dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Yapılan çalışmalarda, toplam 29 aracın bu yöntemle ‘change’ edildiği belirlendi.

İstanbul merkezli change araç operasyonu: Deprem ve kazalarda hasar gören araçların numaralarını kopyalamışlar

13 ŞÜPHELİYE OPERASYON

İstanbul’un Bağcılar, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Sultangazi ilçeleri ile Adıyaman, Balıkesir, Isparta ve Şanlıurfa’da 13 şüpheliye operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 29 araca el konuldu.

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#İstanbul Change Operasyonu#Araç Dolandırıcılığı#Hasarlı Araç Change

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