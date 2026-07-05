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İstanbul merkezli 8 ilde terör operasyonu: THKP/C DEV YOL’un yol yapılanmasına yönelik 39 gözaltı

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#THKP/C DEV YOL#Terör#Operasyon
İstanbul merkezli 8 ilde terör operasyonu: THKP/C DEV YOL’un yol yapılanmasına yönelik 39 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2026 13:49

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü THKP/C DEV YOL'un gençlik yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilere yönelik 8 ildeki 63 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 39 şüpheli yakalanırken çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütünün gençlik yapılanması 'Devrimci Gençlik Dernekleri'nde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

39 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında, iletişimin dinlenmesi tedbirlerinin yanı sıra MASAK ve HTS incelemeleri sonucunda toplam 50 şüpheli tespit edildi. Sabah saatlerinde İstanbul'da 53, Kocaeli'nde 3, Ankara'da 2, Aksaray, Kırklareli, Niğde, Ağrı ve İzmir'de toplam 63 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı.

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İŞTE ELE GEÇİRİLENLER

Adreslerdeki aramalarda bulunan kurusıkı tabanca, 8 fişek,11 adet 45 kalibre fişek, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu. Firari olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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#THKP/C DEV YOL#Terör#Operasyon

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