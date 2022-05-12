İstanbul merkezli 8 ilde terör operasyonu: 25 gözaltı kararı

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde Sivil Savunma Birlikleri (YPS) yapılanması içerisinde faaliyet göstererek örgüte eleman temin eden ve eylem hazırlığı içerisinde olan şahıslara yönelik İstanbul merkezli 8 ilde (İstanbul, İzmir, Erzurum, Şanlıurfa, Siirt, Aydın, Batman ve Diyarbakır) 25 şüpheliyi yakalamak için 24 yirmi dört adreste eş zamanlı operasyon düzenledi.

Soruşturma kapsamındaki şüphelilerden Y.K.nın PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde İstanbul YPS sosyal medya sorumlusu olduğu, M.İ. , M.Ö. , Y.K. ve S.Y. isimli şüphelilerin çok sayıda şahsın örgütün dağ kadrosuna katılmasına aracılık ettikleri, yine B.D. isimli şüphelinin kardeşinin örgütün dağ kadrosunda faaliyet gösterdiği güvenlik güçleri tarafından tespit edildi.

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Ayrıca şüphelilerden Ö.R.K. isimli şahsın eylem hazırlığı kapsamında EYP ve molotof malzemesi arayışı içerisinde olduğu, sosyal medya üzerinden konu ile ilgili araştırma yaptığı belirlendi.

PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde YPS yapılanması faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışma kapsamında örgütün dağ kadrosundan aldıkları talimatlar doğrultusunda sosyal medya siteleri aracılığı ile özellikle geçim sıkıntısı çeken, ailevi sıkıntıları olan ve suça karışmış genç yaştaki kişilerle irtibat kurdukları, daha sonra kültürel, sanatsal etkinlikler ve konuşma platformlarında örgütsel eğitimler verilerek terör örgütüne sempati duyan kişilerden örgüte eleman kazandırdığı tespit edilen 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır.

Jandarma ekiplerince, şüphelilerin adreslerindeki ev ve eklentilerindeki yapılan aramada 2 tabanca, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerin Jandarma’daki sorgulamalarının devam ettiği, gözaltına alınan şüphelilerin Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.