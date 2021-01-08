İstanbul merkezli 8 ilde sahte altın operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, 6 ay süren teknik ve fiziki takiple İstanbul merkezli bir yapılanmanın, üretilen ayarı düşük altınların ülke genelindeki bazı kuyumculara satıldığını ve piyasaya sürüldüğünü saptadı.

Teknik ve fiziki takibin ardından bugün İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı ve 130 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

İşte CNN Türk muhabiri Sema Akbulut'un, sahte altın operasyonuna ilişkin aktardıkları:

"Kaçmaya yeltenen şüpheli, kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı. Sahte altın üreticilerine yönelik onlarca adrese baskın yapıldı. Hem imalathanelere, hem şüphelilerin evlerine yönelik operasyon yapıldı.

Son haftalarda sahte altın dolandırıcılığıyla ilgili haberler yapıyorduk. Altın satanlar bile sahte altını anlamıyor. Buradaki bakır teller, altının tam orta kısmına yerleştiriliyordu. Anlaşılabilmesi için ya kesilmesi ya da altının eritilmesi gerekiyordu. 6 aylık teknik takibin ardından bu sabah erken saatlerde başlayan operasyonlar devam ediyor."

CNN Türk muhabiri Ceylan Sever ise "İstanbul merkezli 8 ilde operasyonlar başlamıştı. Biz Fatih ilçesindeyiz, burada sahte altın üretildiği iddia edilen bir atölyedeyiz. Masanın üzerindeki hem imitasyon hem de 24 ayar olduğu iddia edilen altınları göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

İşte CNN Türk muhabiri Ceylan Sever'in operasyona ilişkin aktardıkları:

Şüpheliler kendi ikametlerinde saatler 07,30'u gösterdiğinde yakalandı. Daha sonra atölyelere ve imalathanelere getirildiler. Polis, şüphelilere atölyelerinin kapılarını açtırarak operasyonu başlattı. Ekipler 6 ay boyunca teknik takiple sahte altın üretenleri takip etmişlerdi.