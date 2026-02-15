×
İstanbul merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 51 gözaltı

Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2026 12:48

'GÖÇMEN Kaçakçılığı' suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde belirlenen adreslere polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 51 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'Göçmen Kaçakçılığı', 'Resmi Belgede Sahtecilik', 'Özel Belgede Sahtecilik' ve 'Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan' suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

SAHTE VE TAHRİF EDİLMİŞ BELGELERLE BAŞVURU

Çalışmalar kapsamında 78 şüpheli tespit edilirken, bu kişilerin bağlantılı olduğu 268 yabancı uyruklu kişinin ise sahte belgelerle ikamet izni aldığı belirlendi. Yabancı uyruklu şüphelilerin ayrıca, ikamet izni başvuruları sırasında sahte ve tahrif edilmiş belgeler ve sahte içerikli taahhütnameler kullandıkları da tespit edildi. Sahte belgelerle göçmen kaçakçılığı suçunun işlendiği ilgili kurumlardan alınan teyitler ve MASAK incelemeleri doğrultusunda tespit edildi.

51 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında, sabah saatlerinde İstanbul merkez olmak üzere Ağrı, Samsun, Ordu, Aydın, Ankara, Sivas ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonlarda 6'sı il dışında, 42'si İstanbul'da olmak üzere toplam 51 şüpheli yakalandı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü de öğrenildi. (DHA)

