×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 48 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Göçmen Kaçakçılığı#İstanbul#Gözaltı
İstanbul merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 48 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2026 12:48

'Göçmen Kaçakçılığı' suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde belirlenen adreslere polis ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 48 şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'Göçmen Kaçakçılığı', 'Resmi Belgede Sahtecilik', 'Özel Belgede Sahtecilik' ve 'Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan' suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında 78 şüpheli tespit edilirken, bu kişilerin bağlantılı olduğu 268 yabancı uyruklu kişinin sahte belgelerle ikamet izni aldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında, sabah saatlerinde İstanbul merkezli Ağrı, Samsun, Ordu, Aydın, Ankara, Sivas ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

48 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Haberin Devamı

Operasyon kapsamında 6'sı il dışında, 42'si İstanbul'da olmak üzere toplam 48 şüpheli yakalandı. Öte yandan firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Göçmen Kaçakçılığı#İstanbul#Gözaltı

BAKMADAN GEÇME!