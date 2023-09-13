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İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ'ye operasyon

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#İstanbul#Fetö#Terör
İstanbul merkezli 8 ilde FETÖye operasyon
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2023 11:09

Fetullahçı Terör Örgütü'nün örgütsel iletişim modeli ankesörlü hatlara ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 farklı ilde düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

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FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesörlü telefon kartları ve ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen ve örgütsel mensubiyetlerine dair itirafçı beyanları bulunan şüpheliler hakkında soruşturmalar devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında Kara, Deniz ve Jandarma Kuvvetleri Komutanlığına mensup görevde bulunan 1 astsubay ile ihraç veya istifa eden 6 eski askeri personel, askeri okullara giriş sınavında örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için kullanılan kodlama bilgisi bulunduğu yönde tespit yapılan 3 kapatılan askeri okul öğrencisi ve mahrem imam olduğu ileri sürülen 1 ihraç edilmiş öğretmenin de bulunduğu toplam 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 8 farklı ilde düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli yakalandı. 3 şüphelinin yakalama çalışmaları ise devam ediyor. (DHA)

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#İstanbul#Fetö#Terör

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