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İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına operasyon: 24 gözaltı

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#İstanbul#FETÖ#Operasyon
İstanbul merkezli 8 ilde FETÖnün emniyet mahrem yapılanmasına operasyon: 24 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2026 12:49

İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 24 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 8'inin aktif kamu görevlisi olduğu öğrenildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında, gizli tanıktan elde edilen SD kart içerisindeki Emniyet Mahrem Analiz Raporu verileri incelendi.

HESAP BAKİYELERİNDE ARTIŞ!

Çalışmalarda, örgütün mahrem yapılanmalarında yer alan kişilerle irtibatlı oldukları, Bank Asya hesaplarının bulunduğu, şüpheli tarihlerde hesap bakiyelerinde artış tespit edildiği ve ankesörlü-ardışık aranma kayıtlarının bulunduğu belirlenen şüpheliler hakkında işlem yapıldı. Ayrıca şüphelilerin, örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği bildirildi.

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24 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında 8'i aktif kamu görevlisi, 11'i özel sektör çalışanı ve 6'sının aktif SGK kaydı bulunmayan toplam 25 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli Ankara, Denizli, Giresun, Konya, Muğla, Niğde ve Sakarya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplam 25 adrese gerçekleştirilen operasyonda 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ettiği bildirildi.

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#İstanbul#FETÖ#Operasyon

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