İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 18 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2026 08:11

İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında örgüt içerisinde sorumlu düzeyde ve örgüt üyesi olarak faaliyet gösteren kişiler belirlendi.

Tespit edilen kişilerin yakalanması için bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul, Ankara, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Kastamonu, Kayseri ve Samsun da yapılan operasyonlarda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili çalışmalar sürüyor.

