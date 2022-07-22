Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 42 şüpheli yakalandı

#FETÖ#Operasyon#Bylock

İstanbul merkezli 8 ilde başlatılan operasyonda ByLock kullanıcısı oldukları belirtilen 60 şüpheliden 42’si yakalanarak gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başavcılığı'nı başlattığı soruşturma kapsamında FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik 8 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli Ankara, Düzce, Şanlurfa, Samsun, Sakarya, Kayseri ve Kocaeli'nde Bylock kullandığı ve örgüt talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdığı tespit edilen 60 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 42 şüpheli yakalandı

 Operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

ANKARA'DA FETÖ OPERASYONU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; 29 şüphelinin, Ankara merkezli 10 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#FETÖ#Operasyon#Bylock

BAKMADAN GEÇME!

Pınar Damarın katili eniştesi... Genç kızı böyle takip edip kaçırmış

Pınar Damar'ın katili eniştesi... Genç kızı böyle takip edip kaçırmış

#Pınar Damar
Dedeman’da kavga büyüdü Sofia da mirastan pay istiyor

Dedeman’da kavga büyüdü! Sofia da mirastan pay istiyor

#Dedeman Holding
19 bıçak yarasıyla can verdiğinde henüz 19 yaşındaydı Katili 46 yıl sonra bir bardak kahve yakalattı...

19 bıçak yarasıyla can verdiğinde henüz 19 yaşındaydı! Katili 46 yıl sonra bir bardak kahve yakalattı...

#Lindy Sue Biechler

BAKMADAN GEÇME!

Pınar Damarın katili eniştesi... Genç kızı böyle takip edip kaçırmış

Pınar Damar'ın katili eniştesi... Genç kızı böyle takip edip kaçırmış

#Pınar Damar
Dedeman’da kavga büyüdü Sofia da mirastan pay istiyor

Dedeman’da kavga büyüdü! Sofia da mirastan pay istiyor

#Dedeman Holding
19 bıçak yarasıyla can verdiğinde henüz 19 yaşındaydı Katili 46 yıl sonra bir bardak kahve yakalattı...

19 bıçak yarasıyla can verdiğinde henüz 19 yaşındaydı! Katili 46 yıl sonra bir bardak kahve yakalattı...

#Lindy Sue Biechler