İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 42 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başavcılığı'nı başlattığı soruşturma kapsamında FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik 8 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli Ankara, Düzce, Şanlurfa, Samsun, Sakarya, Kayseri ve Kocaeli'nde Bylock kullandığı ve örgüt talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdığı tespit edilen 60 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.
ANKARA'DA FETÖ OPERASYONU
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; 29 şüphelinin, Ankara merkezli 10 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.