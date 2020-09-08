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Alper KORKMAZ - DHA
Haber Giriş: 08.09.2020 - 09:55 | Son Güncelleme:

İstanbul merkezli 7 ilde terör operasyonu: 14 gözaltı

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İstanbul merkezli 7 ilde terör operasyonu: 14 gözaltı
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İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen terör operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul merkezli 7 ilde terör operasyonu: 14 gözaltı

İstanbul merkezli İzmir, Eskişehir, Hatay, Antalya, Van, Diyarbakır olmak üzere toplamda 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda bilgisayar, cep telefonu gibi çok sayıda elektronik malzemeye ele geçirildi. Malzemelere incelenmek üzere el konuldu.

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