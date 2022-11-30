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İstanbul merkezli 7 ilde tefecilik operasyonu: 60 milyon lira haksız kazanç sağlamışlar

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#İstanbul#Tefeci#Operasyon
İstanbul merkezli 7 ilde tefecilik operasyonu: 60 milyon lira haksız kazanç sağlamışlar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2022 09:39

Tefecilik yaptıkları tespit edilen bir çeteye İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 50 mağdurdan 60 milyon haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 33 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, tefecilik yaptıkları tespit edilen bir çeteye operasyon düzenledi.

Faiz karşılığı para verdikleri ve vadesi gelmemiş çekleri komisyon karşılığında vadesinden önce nakde çevirerek tefecilik yaptıkları tespit edilen çete üyelerinin İstanbul merkez olmak üzere Sakarya, Karabük, Muğla, İzmir, Aydın ve Trabzon'daki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

33 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 26'sı İstanbul'da olmak üzere, toplam 33 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 50 kişiden toplam 60 milyon liralık haksız kazanç sağladıkları ortaya çıktı.

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait çok sayıda fişek, mağdurlara ait çok sayıda çek-senet, ajanda ve vekaletnameler ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. 

 

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#İstanbul#Tefeci#Operasyon

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