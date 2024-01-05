İstanbul merkezli 7 ilde Kafes-29 Operasyonu! Bakan Yerlikaya: 2 organize suç örgütü çökertildi

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

İstanbul Merkezli 7 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-29” Operasyonlarında Elebaşılığını Volkan REÇBER ve Emrah SEVER’in yaptığı 2 Bölgesel Organize Suç Örgütü Çökertildi.

61 Şüpheli Şahıs Yakalandı. Operasyonlar Devam Ediyor.

Milletimizin Huzurunu Bozanların Huzurunu Bozmaya Devam Edeceğiz. Organize Suç Örgütü Üyelerini Tek Tek Yakalayıp Adalete Teslim Etmeye Kararlıyız. Hepsi Kafese Girecek