×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul merkezli 7 ilde Kafes-29 Operasyonu! Bakan Yerlikaya: 2 organize suç örgütü çökertildi

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Yerlikaya#Kafes-29 Operasyonu#Operasyon
İstanbul merkezli 7 ilde Kafes-29 Operasyonu Bakan Yerlikaya: 2 organize suç örgütü çökertildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2024 08:29

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen Kafes-29 Operasyonu'nda elebaşılığını Volkan Reçber ve Emrah Sever'in yaptığı 2 bölgesel organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya operasyonlarda 61 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı.

Haberin Devamı

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

İstanbul Merkezli 7 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-29” Operasyonlarında Elebaşılığını Volkan REÇBER ve Emrah SEVER’in yaptığı 2 Bölgesel Organize Suç Örgütü Çökertildi.

61 Şüpheli Şahıs Yakalandı. Operasyonlar Devam Ediyor.

Milletimizin Huzurunu Bozanların Huzurunu Bozmaya Devam Edeceğiz. Organize Suç Örgütü Üyelerini Tek Tek Yakalayıp Adalete Teslim Etmeye Kararlıyız. Hepsi Kafese Girecek

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bakan Yerlikaya#Kafes-29 Operasyonu#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!