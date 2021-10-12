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İstanbul merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu

#Istanbul#Yasa Dışı Bahis#Operasyon
İstanbul merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu

İstanbul merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonunda aralarında şebekenin lideri S.B. isimli kadın başta olmak üzere 19 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenledi.

İstanbul'da 9 ilçe başta olmak üzere, Samsun, Bursa, Tekirdağ, Ordu ve Çanakkale'de 24 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda şebeke lideri S.B., isimli kadınla birlikte 19 kişi gözaltına alındı. Ekiplerce şüphelilerin ev, işyeri ve üstlerinde yapılan aramalarda; 17 adet cep telefonu, 14 adet SİM kart, 3 adet flash bellek, 3 adet hafıza kartı, 3 adet dizüstü bilgisayar, 4 adet hard disk ve 2 adet tablet bilgisayar ele geçirildi. 5 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

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