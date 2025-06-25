İstanbul merkezli 6 ilde Uyuşturucu operasyonu: 172 kişi tutuklandı

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı konuya ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"548 kg Uyuşturucu Madde Ele Geçirdik, 172 tutuklama”

İstanbul merkezli 6 ilde Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti yapan Sokak Satıcılarına yönelik düzenlediğimiz operasyonlarımızda; 548 kg Uyuşturucu Madde ele geçirdik, 185 şüpheliyi yakaladık

Şüphelilerden; 172'si tutuklandı.

13'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul'un 24 ayrı ilçesi merkezli olmak üzere Kırklareli, Van, Hatay, Diyarbakır ve Isparta'da Sokak Satıcılarına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda;

325 kg Eroin,

172 kg Skunk,

51 kg Metamfetamin ele geçirildi.

Haberin Devamı

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, İl Emniyet Müdürlerimizi ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.🇹🇷

Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde; “geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir.”

Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevidir. Bu görevi, seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz.