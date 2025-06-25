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İstanbul merkezli 6 ilde Uyuşturucu operasyonu: 172 kişi tutuklandı

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#İstanbul#Tutuklama#Narkotik
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2025 13:37

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen narkotik operasyonlarında 48 kg uyuşturucu madde ele geçirildiğini, 185 şüphelinin yakalandığını ve 172'sinin tutuklandığını açıkladı.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı konuya ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"548 kg Uyuşturucu Madde Ele Geçirdik, 172 tutuklama

İstanbul merkezli 6 ilde Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti yapan Sokak Satıcılarına yönelik düzenlediğimiz operasyonlarımızda; 548 kg Uyuşturucu Madde ele geçirdik, 185 şüpheliyi yakaladık

Şüphelilerden; 172'si tutuklandı.
13'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul'un 24 ayrı ilçesi merkezli olmak üzere Kırklareli, Van, Hatay, Diyarbakır ve Isparta'da Sokak Satıcılarına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda;
325 kg Eroin,
172 kg Skunk,
51 kg Metamfetamin ele geçirildi.

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Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, İl Emniyet Müdürlerimizi ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.🇹🇷

Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde; “geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir.”

Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevidir. Bu görevi, seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz.

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#İstanbul#Tutuklama#Narkotik

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