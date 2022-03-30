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İstanbul merkezli 6 ilde silah kaçakçılarına operasyon

#Operasyon#Kaçakçılık#İstanbul
İstanbul merkezli 6 ilde silah kaçakçılarına operasyon

İstanbul merkezli 6 ilde yapılan operasyonda 76 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. 

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Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul merkezli Antalya, Çanakkale, Rize, Kastamonu ve Şanlıurfa illerinde silah alım satım ve kaçakçılığını yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 'Örgütlü Silah İmalatı ve Ticareti' yaptığı değerlendirilen 76 kişi, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 6 ilde silah kaçakçılarına operasyon

Operasyonda, 2 illegal silah atölyesi, 38 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 6 adet av tüfeği, 58 adet şarjör,6 adet av tüfeği şarjörü,135 adet av tüfeği fişeği, 29 adet kurusıkı fişeği, 3 adet namlusu takılı tabanca çerçevesi, 90 adet namlu, 147 adet icra yayı, 6 adet tabanca, gövdesi, 22 adet kartuş ve çok sayıda muhtelif silah parçaları ele geçirildi.

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Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

İstanbul merkezli 6 ilde silah kaçakçılarına operasyon

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#Operasyon#Kaçakçılık#İstanbul

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