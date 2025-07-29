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İstanbul merkezli 6 ilde İBB'ye yolsuzluk soruşturması: 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı

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#Aziz İhsan Aktaş#İBB#İSFALT
İstanbul merkezli 6 ilde İBBye yolsuzluk soruşturması: 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2025 07:49

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında bu ihalelerin komisyonlarında görev alan kişilerle ihale yetkililerinden oluşan toplam 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen 20 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 25 şüphelinin, örgütün İSFALT ve İETT'den aldığı ihalelere fesat karıştırdığı belirlendi.

Söz konusu ihalelerin komisyonlarında yer alan kişiler ile ihale yetkililerinden oluşan şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı. Diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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#Aziz İhsan Aktaş#İBB#İSFALT

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