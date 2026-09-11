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İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 20 şüpheli gözaltına alındı

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#FETÖ Operasyonu#İstanbul#Gözaltı
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 20 şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2026 09:08

İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu yapıldı. Örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen 20 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında aktif ve ihraç kamu görevlilerinin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmada, "garson" kod adlı gizli tanıktan elde edilen SD kartta EMAR (Emniyet Mahrem Analiz Raporu) veri kaydı olan 20 şüpheli belirlendi.

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Çalışmalarda, örgütün mahrem yapılanmalarında yer alan kişilerle irtibatları olduğu, Bank Asya'da hesapları veya hesaplarında artış bulunduğu ve ardışık aranma kayıtları olduğu belirlenen şüphelilerin, örgütün emniyet mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 20 şüpheli gözaltına alındı

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Ekipler, 5'i aktif, 3'ü ihraç kamu görevlisi ve 12'si özel sektör çalışanı 20 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 6 ilde 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 20 şüpheli gözaltına alındı

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#FETÖ Operasyonu#İstanbul#Gözaltı

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